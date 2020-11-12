Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября

11 ноября состоялась серия товарищеских матче с участием европейских сборных. Стоит выделить разгромную победу Португалии над Андоррой, сенсационное поражение Франции от Финляндии, а также уверенную победу Италии в матче с Эстонией.

Товарищеские матчи

Греция - Кипр - 2:1 (2:0)

Голы: Цолис, 8 - 1:0, Якумакис, 18 - 2:0, Элиа, 58 - 2:1

Албания - Косово - 2:1 (1:0)

Голы: Балай, 31 - 1:0, Узуни, 65 - 2:0, Мурики, 85 (с пенальти) - 2:1



Литва - Фарерские острова - 2:1 (2:0)

Голы: Сиргедас, 42 - 1:0, Сиргедас, 45 - 2:0, Ватнхамар, 90 - 2:1



Черногория - Казахстан - 0:0

Сан-Марино - Латвия - 0:3 (0:1)

Голы: Бролли, 32 (автогол) - 0:1, Дубра, 71 - 0:2, Гутковский, 78 (с пенальти) - 0:3



Мальта - Лихтенштейн - 3:0 (2:0)

Голы: Мифсуд, 5 - 1:0, Борг, 20 - 2:0, Фарруджа, 84 (с пенальти) - 3:0



Норвегия - Израиль - 0:0

Румыния - Беларусь - 5:3 (4:0)

Голы: Митря, 11 - 1:0, Марин, 20 (с пенальти) - 2:0, Неделчару, 31 - 3:0, Пушкаш, 44 - 4:0, Неделчару, 55 - 5:0, Кендыш, 63 - 5:1, Бахар, 80 - 5:2, Климович, 90 - 5:3

Болгария - Гибралтар - 3:0 (3:0)

Голы: Цветков, 6 - 1:0, Йомов, 15 - 2:0, Илиев, 45 - 3:0

Турция - Хорватия - 3:3 (2:1)

Голы: Тосун, 23 (с пенальти) - 1:0, Будимир, 32 - 1:1, Тюрюч, 40 - 2:1, Пашалич, 53 - 2:2, Брекало, 56 - 2:3, Ундер, 58 - 3:3



Дания - Швеция - 2:0 (0:0)

Голы: Винд, 61 - 1:0, Ба, 74 - 2:0

Люксембург - Австрия - 0:3 (0:0)

Голы: Траунер, 61 - 0:1, Грбич, 83 - 0:2, Визингер, 90 - 0:3

Польша - Украина - 2:0 (1:0)

Голы: Пентек, 40 - 1:0, Модер, 63 - 2:0

Словения - Азербайджан - 0:0

Германия - Чехия - 1:0 (1:0)

Гол: Вальдшмидт, 13 - 1:0

Нидерланды - Испания - 1:1 (0:1)

Голы: Каналес, 18 - 0:1, ван де Бек, 47 - 1:1

Португалия - Андорра - 7:0 (2:0)

Голы: Нету, 8 - 1:0, Паулинью, 29 - 2:0, Саншеш, 56 - 3:0, Паулинью, 61 - 4:0, Гарсия, 76 (автогол) - 5:0, Роналду, 85, Фелиш, 88 - 7:0

Италия - Эстония - 4:0 (2:0)

Голы: Грифо, 14 - 1:0, Бернардески, 27 - 2:0, Грифо, 75 (с пенальти), Орсолини, 86 (с пенальти) - 4:0

Бельгия - Швейцария - 2:1 (0:1)

Голы: Мехмеди, 12 - 0:1, Батшуайи, 49 - 1:1, Батшуайи, 90 - 2:1

Франция - Финляндия - 0:2 (0:2)

Голы: Форсс, 28 - 0:1, Валакари, 31 - 0:2