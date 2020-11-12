Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября

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Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября

11 ноября состоялась серия товарищеских матче с участием европейских сборных. Стоит выделить разгромную победу Португалии над Андоррой, сенсационное поражение Франции от Финляндии, а также уверенную победу Италии в матче с Эстонией.

Товарищеские матчи 

Греция - Кипр - 2:1 (2:0)
Голы: Цолис, 8 - 1:0, Якумакис, 18 - 2:0, Элиа, 58 - 2:1

Албания - Косово - 2:1 (1:0)
Голы: Балай, 31 - 1:0, Узуни, 65 - 2:0, Мурики, 85 (с пенальти) - 2:1
 
Литва - Фарерские острова - 2:1 (2:0)
Голы: Сиргедас, 42 - 1:0, Сиргедас, 45 - 2:0, Ватнхамар, 90 - 2:1
 
Черногория - Казахстан - 0:0

Сан-Марино - Латвия - 0:3 (0:1)
Голы: Бролли, 32 (автогол) - 0:1, Дубра, 71 - 0:2, Гутковский, 78 (с пенальти) - 0:3
 
Мальта - Лихтенштейн - 3:0 (2:0)
Голы: Мифсуд, 5 - 1:0, Борг, 20 - 2:0, Фарруджа, 84 (с пенальти) - 3:0
 
Норвегия - Израиль - 0:0 

Румыния - Беларусь - 5:3 (4:0)
Голы: Митря, 11 - 1:0, Марин, 20 (с пенальти) - 2:0, Неделчару, 31 - 3:0, Пушкаш, 44 - 4:0, Неделчару, 55 - 5:0, Кендыш, 63 - 5:1, Бахар, 80 - 5:2, Климович, 90 - 5:3

Болгария - Гибралтар - 3:0 (3:0)
Голы: Цветков, 6 - 1:0, Йомов, 15 - 2:0, Илиев, 45 - 3:0

Турция - Хорватия - 3:3 (2:1)
Голы: Тосун, 23 (с пенальти) - 1:0, Будимир, 32 - 1:1, Тюрюч, 40 - 2:1, Пашалич, 53 - 2:2, Брекало, 56 - 2:3, Ундер, 58 - 3:3
 
Дания - Швеция - 2:0 (0:0)
Голы: Винд, 61 - 1:0, Ба, 74 - 2:0

Люксембург - Австрия - 0:3 (0:0)
Голы: Траунер, 61 - 0:1, Грбич, 83 - 0:2, Визингер, 90 - 0:3

Польша - Украина - 2:0 (1:0)
Голы: Пентек, 40 - 1:0, Модер, 63 - 2:0

Словения - Азербайджан - 0:0

Германия - Чехия - 1:0 (1:0)
Гол: Вальдшмидт, 13 - 1:0

Нидерланды - Испания - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 18 - 0:1, ван де Бек, 47 - 1:1

Португалия - Андорра - 7:0 (2:0)
Голы: Нету, 8 - 1:0, Паулинью, 29 - 2:0, Саншеш, 56 - 3:0, Паулинью, 61 - 4:0, Гарсия, 76 (автогол) - 5:0, Роналду, 85, Фелиш, 88 - 7:0

Италия - Эстония - 4:0 (2:0)
Голы: Грифо, 14 - 1:0, Бернардески, 27 - 2:0, Грифо, 75 (с пенальти), Орсолини, 86 (с пенальти) - 4:0

Бельгия - Швейцария - 2:1 (0:1)
Голы: Мехмеди, 12 - 0:1, Батшуайи, 49 - 1:1, Батшуайи, 90 - 2:1

Франция - Финляндия - 0:2 (0:2)
Голы: Форсс, 28 - 0:1, Валакари, 31 - 0:2
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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