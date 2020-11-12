Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября
11 ноября состоялась серия товарищеских матче с участием европейских сборных. Стоит выделить разгромную победу Португалии над Андоррой, сенсационное поражение Франции от Финляндии, а также уверенную победу Италии в матче с Эстонией.
Товарищеские матчи
Греция - Кипр - 2:1 (2:0)
Голы: Цолис, 8 - 1:0, Якумакис, 18 - 2:0, Элиа, 58 - 2:1
Албания - Косово - 2:1 (1:0)
Голы: Балай, 31 - 1:0, Узуни, 65 - 2:0, Мурики, 85 (с пенальти) - 2:1
Литва - Фарерские острова - 2:1 (2:0)
Голы: Сиргедас, 42 - 1:0, Сиргедас, 45 - 2:0, Ватнхамар, 90 - 2:1
Черногория - Казахстан - 0:0
Сан-Марино - Латвия - 0:3 (0:1)
Голы: Бролли, 32 (автогол) - 0:1, Дубра, 71 - 0:2, Гутковский, 78 (с пенальти) - 0:3
Мальта - Лихтенштейн - 3:0 (2:0)
Голы: Мифсуд, 5 - 1:0, Борг, 20 - 2:0, Фарруджа, 84 (с пенальти) - 3:0
Норвегия - Израиль - 0:0
Румыния - Беларусь - 5:3 (4:0)
Голы: Митря, 11 - 1:0, Марин, 20 (с пенальти) - 2:0, Неделчару, 31 - 3:0, Пушкаш, 44 - 4:0, Неделчару, 55 - 5:0, Кендыш, 63 - 5:1, Бахар, 80 - 5:2, Климович, 90 - 5:3
Болгария - Гибралтар - 3:0 (3:0)
Голы: Цветков, 6 - 1:0, Йомов, 15 - 2:0, Илиев, 45 - 3:0
Турция - Хорватия - 3:3 (2:1)
Голы: Тосун, 23 (с пенальти) - 1:0, Будимир, 32 - 1:1, Тюрюч, 40 - 2:1, Пашалич, 53 - 2:2, Брекало, 56 - 2:3, Ундер, 58 - 3:3
Дания - Швеция - 2:0 (0:0)
Голы: Винд, 61 - 1:0, Ба, 74 - 2:0
Люксембург - Австрия - 0:3 (0:0)
Голы: Траунер, 61 - 0:1, Грбич, 83 - 0:2, Визингер, 90 - 0:3
Польша - Украина - 2:0 (1:0)
Голы: Пентек, 40 - 1:0, Модер, 63 - 2:0
Словения - Азербайджан - 0:0
Германия - Чехия - 1:0 (1:0)
Гол: Вальдшмидт, 13 - 1:0
Нидерланды - Испания - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 18 - 0:1, ван де Бек, 47 - 1:1
Португалия - Андорра - 7:0 (2:0)
Голы: Нету, 8 - 1:0, Паулинью, 29 - 2:0, Саншеш, 56 - 3:0, Паулинью, 61 - 4:0, Гарсия, 76 (автогол) - 5:0, Роналду, 85, Фелиш, 88 - 7:0
Италия - Эстония - 4:0 (2:0)
Голы: Грифо, 14 - 1:0, Бернардески, 27 - 2:0, Грифо, 75 (с пенальти), Орсолини, 86 (с пенальти) - 4:0
Бельгия - Швейцария - 2:1 (0:1)
Голы: Мехмеди, 12 - 0:1, Батшуайи, 49 - 1:1, Батшуайи, 90 - 2:1
Франция - Финляндия - 0:2 (0:2)
Голы: Форсс, 28 - 0:1, Валакари, 31 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20