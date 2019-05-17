Семь игроков "Аякса" включены в символическую сборную сезона в Нидерландах
В официальном твиттере Эредивизи опубликовали символическую сборную по итогам сезона 2018/19.
Вратарь: Андре Онана ("Аякс");
Защитники: Дэйли Блинд, Маттейс де Лигт (оба - "Аякс"), Дензел Думфрис, Хосе Анхель Тасенде (оба – ПСВ);
Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене (оба - "Аякс"), Мартин Эдегор ("Витесс");
Нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хаким Зийех, Душан Тадич (оба - "Аякс").
Запасные: Марко Бизот (АЗ), Николас Тальяфико ("Аякс"), Ник Виргевер, Стевен Бергвейн (оба - ПСВ), Абденассер Эль-Хаяти ("Ден Хааг"), Тулани Сереро ("Витесс"), Юнес Намли ("Зволле"), Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Адриан Дальмау ("Хераклес").
Лучшим игроком сезона признан хавбек "Аякса" Френки Де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23