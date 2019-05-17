Семь игроков "Аякса" включены в символическую сборную сезона в Нидерландах

Теги андре онанаматтейс де лигтфренки де йонгмартин эдегорхаким зийехдушан тадич

Семь игроков "Аякса" включены в символическую сборную сезона в Нидерландах

В официальном твиттере Эредивизи опубликовали символическую сборную по итогам сезона 2018/19.

Вратарь: Андре Онана ("Аякс");

Защитники: Дэйли Блинд, Маттейс де Лигт (оба - "Аякс"), Дензел Думфрис, Хосе Анхель Тасенде (оба – ПСВ);

Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене (оба - "Аякс"), Мартин Эдегор ("Витесс");

Нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хаким Зийех, Душан Тадич (оба - "Аякс").

Запасные: Марко Бизот (АЗ), Николас Тальяфико ("Аякс"), Ник Виргевер, Стевен Бергвейн (оба - ПСВ), Абденассер Эль-Хаяти ("Ден Хааг"), Тулани Сереро ("Витесс"), Юнес Намли ("Зволле"), Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Адриан Дальмау ("Хераклес").

Лучшим игроком сезона признан хавбек "Аякса" Френки Де Йонг.

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