Семь игроков дортмундской "Боруссии" не сыграют с "Зенитом"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, что группа основных футболистов пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с петербургским "Зенитом".
"Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканжи, Геррейру, Дахуд, Морей. Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с "Лацио". Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки", - приводит слова Фавра "Спорт-Экспресс".
"Боруссия" лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 10 очков. "Зенит" с 1 очком занимает последнее, 4-е место.
Матч "Зенит" - "Боруссия" состоится завтра, 8 декабря. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", и начнется в 20:55 мск.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4