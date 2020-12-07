Семь игроков дортмундской "Боруссии" не сыграют с "Зенитом"



Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, что группа основных футболистов пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с петербургским "Зенитом".

"Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканжи, Геррейру, Дахуд, Морей. Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с "Лацио". Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки", - приводит слова Фавра "Спорт-Экспресс".

"Боруссия" лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 10 очков. "Зенит" с 1 очком занимает последнее, 4-е место.

Матч "Зенит" - "Боруссия" состоится завтра, 8 декабря. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", и начнется в 20:55 мск.

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