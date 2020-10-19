Семь игроков "Дженоа" все еще больны коронавирусом

Семь игроков "Дженоа" не помогут команде в матче Серии А с "Вероной". Об этом сообщает Tuttosport.

Многие игроки клуба продолжают лечиться от коронавируса. Среди них Давиде Дзаппакоста, Лукас Лерагер, Франческо Кассата, Маттиа Дестро, Петар Брлек, Дариан Малес и Доменико Кришито.

Напомним, 7 октября стало известно, что в "Дженоа" положительный тест на covid-19 сдади 17 игроков команды.

Матч "Верона" - "Дженоа" состоится сегодня, 19 октября.

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