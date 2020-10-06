Семь игроков "Интера" покинули команду

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Семь игроков "Интера" покинули команду

Пресс-служба "Интера" сообщила о том, что клуб покинули 7 игроков.

В качестве свободных агентов миланцев покинули хавбек Квадво Асамоа и вратарь Томмазо БерниКристиано Бираги и Виктор Мозес вернулись после аренды в "Фиорентину" и "Челси" соответственно.

Также ушли Диего Годин, который перешел в "Кальяри", а также Антонио Кандрева и Борха Валеро. Кандрева стал игроком "Сампдории", а Валеро - "Фиорентины". 

После 3-х туров "Интер" занимает 4 место в турнирной таблице.

А еще: "Интер" арендовал экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Дармиана| http://soccernews.ru
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