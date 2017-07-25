Семь игроков "Краснодара" могут пропустить матч со "Спартаком"

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Семь игроков "Краснодара" могут пропустить матч со "Спартаком"

В преддверии матча третьего тура чемпионата России между "Спартаком" и "Краснодаром" лазарет "быков" переполнен ведущими игроками.

Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день проблемы со здоровьем имеют Станислав Крицюк, Торнике Окриашвили, Юрий Газинский, Вячеслав Подберёзкин, Шарль Каборе, Вандерсон и Фёдор Смолов.

Напомним, что матч "Спартак" - "Краснодар" состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени.

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