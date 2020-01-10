Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"

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Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" имеет серьёзные кадровые проблемы в преддверии матча 22-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Эту встречу могут пропустить сразу семь игроков - Жоэль Матип, Деян ЛовренНатаниэль КлайнФабиньо, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Джердан Шакири.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 11 января, в 20:30 по московскому времени.

В преддверии очного поединка "красные" занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "шпоры" - шестое.

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