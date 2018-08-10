Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Вест Хэмом"

Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч первого тура АПЛ против "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.

В указанном поединке точно не сыграют защитники Деян Ловрен и Рагнар Клаван, также под вопросом участие в игре Джо Гомеса, Жоэля Матипа, Трента Александра-Арнольда, Фабиньо и Джордана Хендерсона.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Вест Хэм" состоится в воскресенье, 12 августа.

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