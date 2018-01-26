Семь игроков "Манчестер Юнайтед" не сыграют с "Йовил Таун"
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Жозе Моуринью определился с заявкой команды на матч 1/16 финала Кубка Англии против "Йовил Таун".
Как сообщает Manchester Evening News, вне состава оказались Давид Де Хеа, Дэйли Блинд, Фил Джонс, Антонио Валенсия, Маруан Феллаини, Поль Погба и Антони Мартиаль. При этом новичок "красных дьяволов" Алексис Санчес отправился на выезд.
Напомним, что матч "Йовил Таун" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 22:55 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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