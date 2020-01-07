Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
Семь футболистов ПСЖ включены в символическую сборную первого круга чемпионата Франции по версии болельщиков.
Также в команду попали по одному игроку "Монако", "Ренна", "Марселя" и "Ниццы".
Полностью состав символической сборной Лиги 1 выглядит следующим образом:
Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ)
Защитники: Хуан Бернат, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Юссеф Аттал ("Ницца")
Полузащитники: Димитри Пайе ("Марсель"), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Анхель Ди Мария (ПСЖ)
Нападающие: Мауро Икарди, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").
Не пропустите: Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Пентек решил уйти из "Милана"
-
В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
-
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"
Лента новостей
-
1
Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю
-
1
Погба: "Я едва не выпил свой мочу, перепутав ее с соком"
-
"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет
-
Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году
-
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера
-
Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма
-
Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
-
Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ
-
"Суонси" арендовал нападающего "Ливерпуля"
-
Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов
-
"Тоттенхэм" на длительный срок потерял основного хавбека
-
Райола предложил Лингарда итальянским топ-клубам
-
Воспитаннику "Барселоны" предлагали стать игроком в американский футбол
-
ПСЖ не отпустил Кавани в "Атлетико"
-
1
Месси прорекламировал румынский банк
-
Назван лучший игрок Серии А в декабре
-
"Барселона" нацелилась на бразильского таланта
-
"Интер" согласовал первый летний трансфер
-
СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"
-
"Баварии" предложили услуги звезды АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12