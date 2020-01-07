Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга

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Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
Семь футболистов ПСЖ включены в символическую сборную первого круга чемпионата Франции по версии болельщиков.

Также в команду попали по одному игроку "Монако", "Ренна", "Марселя" и "Ниццы".

Полностью состав символической сборной Лиги 1 выглядит следующим образом:

Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ)

Защитники: Хуан Бернат, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Юссеф Аттал ("Ницца")

Полузащитники: Димитри Пайе ("Марсель"), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Анхель Ди Мария (ПСЖ)

Нападающие: Мауро Икарди, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

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