Семь игроков "Реала" пропустят дерби с "Атлетико"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 22-го тура Примеры против "Атлетико".
Дерби пропустят сразу семь игроков "сливочных": Марко Асенсио, Мариано Диас и Эден Азар - из-за травм, а Браим Диас, Родриго, Начо и Гарет Бэйл - по решению наставника.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско;
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Напомним, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 1 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 18:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14