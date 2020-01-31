Семь игроков "Реала" пропустят дерби с "Атлетико"

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Семь игроков "Реала" пропустят дерби с "Атлетико"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 22-го тура Примеры против "Атлетико".

Дерби пропустят сразу семь игроков "сливочных": Марко Асенсио, Мариано Диас и Эден Азар - из-за травм, а Браим Диас, Родриго, Начо и Гарет Бэйл - по решению наставника.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 1 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 18:00 по московскому времени.

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