Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 31-го тура Примеры против "Эйбара".

Игру пропустят сразу семь футболистов "сливочных": Винисиус Жуниор, Дани Карвахаль, Тибо Куртуа, Маркос Льоренте (травмы), Марсело (дисквалификация), Серхио Рамос и Мариано Диас (по решению наставника).

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Реал" - "Эйбар" состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.

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