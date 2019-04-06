Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"

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Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 31-го тура Примеры против "Эйбара".

Игру пропустят сразу семь футболистов "сливочных": Винисиус Жуниор, Дани Карвахаль, Тибо Куртуа, Маркос Льоренте (травмы), Марсело (дисквалификация), Серхио Рамос и Мариано Диас (по решению наставника).

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон; 

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Дани Себальос; 

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Реал" - "Эйбар" состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.

Не пропустите: Зидан: "Азар - потрясающий футболист. Я всегда ценил его". | http://soccernews.ru 

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