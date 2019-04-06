Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 31-го тура Примеры против "Эйбара".
Игру пропустят сразу семь футболистов "сливочных": Винисиус Жуниор, Дани Карвахаль, Тибо Куртуа, Маркос Льоренте (травмы), Марсело (дисквалификация), Серхио Рамос и Мариано Диас (по решению наставника).
Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;
Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Дани Себальос;
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.
Напомним, что матч "Реал" - "Эйбар" состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.
Не пропустите: Зидан: "Азар - потрясающий футболист. Я всегда ценил его". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии
-
Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"
-
1
"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Бордо" дома обыграл "Марсель"
-
Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"
-
Бутрагеньо: "Варан хочет оставаться игроком "Реала"
-
Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"
-
Матерацци назвал лучшего защитника мира
-
Гути сделал выбор между Роналду и Месси
-
Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"
-
1
Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"
-
1
Навас летом покинет "Реал"
-
"Ювентус" не утратил интерес к Марсело
-
Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио
-
ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа
-
Овчинников: "В РПЛ Месси не будет забивать по 40 голов за сезон"
-
Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ
-
Клубы АПЛ не поддержали предложенные реформы в Лиге Чемпионов
-
Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона"
-
Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23