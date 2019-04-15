Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Леганесом"

Мадридский "Реал" огласил заявку на матч 32-го тура Примеры против "Леганеса", сообщает официальный твиттер клуба.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать в этой игре на четырёх травмированных игроков - Тибо Куртуа, Серхио Рамоса, Тони Крооса и Винисиуса Жуниора.

Ещё троих футболистов сам француз оставил вне состава - это Серхио Регилон, Браим Диас и Мариано Диас.

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Диего Алтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола;

Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Матч "Леганес" – "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Перед очной встречей хозяева поля располагаются на 13-м месте в турнирной таблице первенства, а гости - на третьем.

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