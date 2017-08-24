Семь игроков "Рубина" интересуют другие клубы

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о заинтересованности других клубов в игроках его команды.

"Реален ли уход Оздоева? Есть группа игроков, к которым есть большой интерес. Их много - человек семь. Оздоев - среди них", - приводит слова наставника казанского клуба СЭ.

Напомним, хавбек "Рубина" перебрался в Ла Лигу. | soccernews.ru