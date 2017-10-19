Семь игроков "Спартака" не сыграют с "Амкаром"

Футболисты "Спартака" приступили к подготовке к матчу 14-го тура чемпионата России против "Амкара", сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травм этот поединок пропустят вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев, полузащитники Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Джано Ананидзе и Александр Самедов, а также нападающий Зе Луиш.

Матч "Спартак" - "Амкар" состоится 21 октября.

Не пропустите: Гол Глушакова претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru