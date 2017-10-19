Семь игроков "Спартака" не сыграют с "Амкаром"

Теги спартак москваамкар

Семь игроков "Спартака" не сыграют с "Амкаром"

Футболисты "Спартака" приступили к подготовке к матчу 14-го тура чемпионата России против "Амкара", сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травм этот поединок пропустят вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев, полузащитники Роман ЗобнинАртем Тимофеев, Джано Ананидзе и Александр Самедов, а также нападающий Зе Луиш.

Матч "Спартак" - "Амкар" состоится 21 октября.

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комментарии
евгений

надо орлова этого пустобреха удалитьили как то рот ему скотчем заклеитиь хотя и так понятно как он как попугай зенит хвалит стоко бабла отвалили за аргентинцев а как посмотриш а таких в сборной нет или сидит гдето на подмене про это орлов молчит . самый глупый каментатор кого я не слушаю и не смотрю футбол так это с орловым . хотя понятно его жаба душит стоко бабла ввалил в зенит а по популярности они все равно уступают спартаку

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ДобрыйА

Верните китайца Лю. Надоели уже эти травмы

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