Семь игроков "Ювентуса" пропустят матч с "Торино"

Туринский "Ювентус" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии матча 35-го тура Серии А против "Торино".

Как сообщает Football Italia, из-за травм дерби будут вынуждены пропустить сразу семь игроков "старой синьоры".

В лазарете команды находятся Маттиа Перин, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Марио Манджукич.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Торино" состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.

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