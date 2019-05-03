Семь игроков "Ювентуса" пропустят матч с "Торино"
Туринский "Ювентус" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии матча 35-го тура Серии А против "Торино".
Как сообщает Football Italia, из-за травм дерби будут вынуждены пропустить сразу семь игроков "старой синьоры".
В лазарете команды находятся Маттиа Перин, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Марио Манджукич.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Торино" состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Милан
|34
|56
|7
|Торино
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15