Сразу семь испанских клубов пожаловались на судейство в текущем розыгрыше Ла Лиги, информирует Diario Gol.

Так, по сведениям источника, жалобы в Федерацию футбола страны поступили от мадридского "Реала", "Лас-Пальмаса", "Малаги", "Эйбара", "Эспаньола" из Барселоны, "Севильи" и "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Напомним, "Реал" не выйдет на трансферный рынок в январе. | soccernews.ru