Семь из последних девяти голов Мхитаряна были забиты в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде играет с "Миланом" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл армянский полузащитник лондонского клуба Генрих Мхитарян.

Стоит отметить, что 29-летний Мхитарян семь из последних девяти своих голов забил в еврокубках.

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