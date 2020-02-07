Семь клубов интересуются Винисиусом Жуниором

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Семь клубов интересуются Винисиусом Жуниором

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор близок к уходу из клуба.

Как сообщает El Desmarque, в услугах 19-летнего бразильца заинтересовано сразу семь клубов, а именно "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Рома", "Тоттенхэм" и "Челси".

Трансферная стоимость Винисиуса оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне игрок принял участие в 22 играх, забил три гола и отдал два ассиста.

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