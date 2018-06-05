Семь матчей без побед: Россия не смогла обыграть Турцию

За девять календарных дней до официального старта чемпионата мира, сборная России проводила последний контрольный матч перед мундиалем. В соперниках у команды Станислава Черчесова был типичный еврпопейский середняк – сборная Турции, которая не лучшим образом провела отбор к первенству планеты. Впрочем, под руководством Мирчи Луческу "Звезды луны" смотрятся вполне прилично, не зная горечи поражения в четырех крайних поединках.

У российской команды все в точности наоборот. Хозяева чемпионата мира не могут победить уже шесть игр подряд, в связи с чем у болельщиков есть немалые опасения за выступление команды Черчесова на мундиале. В поединке с турками вся страна ждала не только победы, но и той игры, за какую будет не стыдно на мировом футбольном форуме.

Стартовые минуты не обнадежили болельщиков россиян. В действиях игроков было много брака, выход из обороны с последующими контратаками откровенно говоря не получался. Не удивительно, что у Черчесова у бровки было немало вопросов к своим подопечным.

Гости, напротив, играли достаточно организованно, временами заставляя россиян прижиматься к воротам. Однако в атаке и у турков ничего перспективного не получалось. А может и не было задачи у команды Мирчи Луческу играть первым номером, прежде всего, сохранив в неприкосновенности собственные ворота.

Так или иначе, но в первом тайме голов могло и не быть. Если бы не грубая ошибка голкипера сборной Турции. Вводя мяч в игру, Кырынтылы отдал пас точно на Смолова. Федор не стушевался, переадресовав сферу на Дзагоева, а тот мягким забросом нашел на дальней штанге Самедова. Александр мастерски перебросил мяч через вратаря – 1:0.

Второй тайм начался на тех же скоростях, вот только гости с каждой минутой все настойчиво шли вперед. Какое-то время россияне то и делали, что отбивались после угловых. Но особых ошибок в обороне не допускали.

А вот на 59-й минуте два центральных защитника сборной России упустили рывок Малли по центру. Тот принял мяч недалеко от штрафной, а затем неожиданно пробил из-под Смольникова в дальний угол. Как ни старался Акинфеев, мяч он этот не достал – 1:1.

Игра выровнялась и вот уже турки решили, что ничьей им будет мало. Не устраивала мировая и подопечных Станислава Черчесова. Команды принялись играть на встречных курсах, временами забывая про какую-либо тактику.

В результате по одному опасному моменту соперники все же создали. У россиян в контрвыпад убегал Смолов. Все делал правильно Федор, убрал на замахе одного защитника, обвел другого, но вот удар в дальний угол вышел крайне неточным. У команды Мирчи Луческу запомнилась атака левым флангом с последующим прострелом. Дважды Гюрлер искал партнеров в штрафной россиян, хотя был момент, когда он мог бить сам, но все обошлось для хозяев поля.

Последующие игровые минуты ничего не изменили на поле, так что констатируем неприятный факт: накануне чемпионата мира сборная России не смогла выиграть в 7 матчах кряду. Как же будем играть на мундиале?

Россия – Турция – 1:1

Голы: Самедов, 35 – 1:0. Малли, 59 – 1:1.

Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Головин, Дзагоев (Ал. Миранчук, 60), Зобнин (Кузяев, 90+4), Самедов (Ан. Миранчук, 87), Смолов.

Турция: Кырынтылы, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90), Сеюнджю, Айхан, Йокушлу, Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Кахведжи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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