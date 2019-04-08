Семь основных игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб
Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" рискует потерять сразу семь игроков основного состава, сообщает 101 Great Goals.
По информации источника, вариант с уходом из клуба всерьёз рассматривают вратарь Давид Де Хеа, защитник Эрик Байи, хавбеки Поль Погба, Андер Эррера и Хуан Мата, а также нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.
Все вышеупомянутые футболисты требуют улучшения финансовых условий личного контракта. В противном случае они готовы сменить команду.
Стоит отметить, что контракты Де Хеа, Эрреры и Маты истекают по окончании сезона и они уже имеют право вести переговоры с другими клубами.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" рассматривает двух вратарей на замену Де Хеа. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14