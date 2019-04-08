Семь основных игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" рискует потерять сразу семь игроков основного состава, сообщает 101 Great Goals.

По информации источника, вариант с уходом из клуба всерьёз рассматривают вратарь Давид Де Хеа, защитник Эрик Байи, хавбеки Поль Погба, Андер Эррера и Хуан Мата, а также нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Все вышеупомянутые футболисты требуют улучшения финансовых условий личного контракта. В противном случае они готовы сменить команду.

Стоит отметить, что контракты Де Хеа, Эрреры и Маты истекают по окончании сезона и они уже имеют право вести переговоры с другими клубами.

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