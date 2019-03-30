Семь основных игроков "Реала" пропустят матч с "Уэской"

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Семь основных игроков "Реала" пропустят матч с "Уэской"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 29-го тура Примеры против "Уэски".

Вратари: Кейлор Навас, Люка Зидан, Диего Альтубе;

Защитники: Серхио Рамос, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон; 

Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Федерико Вальверде, Дани Себальос, Браим Диас, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Мариано Диас, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Таким образом, игру пропустят сразу семь футболистов: Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Винисиус Жуниор (все - травмы), Рафаэль Варан, Лука Модрич, Тони Кроос и Марко Асенсио (получили дополнительный отдых).

Матч "Реал" - "Уэска" состоится завтра, 31 марта, в 21:45 по московскому времени.

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