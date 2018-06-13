Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

На предстоящем Чемпионате Мира в России точно не будут побиты рекорды Нормана Уайтсайда как самого молодого участника в истории турнира и Лотара Маттеуса по количеству проведенных матчей. Однако на ЧМ-2018 могут быть обновлены другие достижения. И вот какие.

7. Хамес Родригес (Колумбия) - может стать первым игроком, забивавшим в каждом матче на двух подряд Чемпионатах Мира

На ЧМ-2014 в Бразилии хавбек колумбийцев забил 6 мячей в 5 матчах, поразив ворота всех соперников своей команды на турнире - Греции, Кот-д'Ивуара, Японии, Уругвая и Бразилии. Чтобы войти в историю Чемпионатов Мира Хамесу нужно на групповом этапе стартующего завтра мундиаля огорчить поляков, сенегальцев и тех же японцев. Если же его команда выйдет в плей-офф турнира, 26-летнему полузащитнику необходимо будет продемонстрировать свои бомбардирские качества и там.

6. Мануэль Нойер (Германия) - может обновить рекорд по количеству сухих матчей на Чемпионатах Мира

На сегодняшний день на двух предыдущих своих ЧМ 32-летний вратарь "манншафт" насобирал в своей коллекции семь игр без пропущенных голов. Для того, чтобы обойти рекордсменов по этому показателю Питера Шилтона и Фабьена Бартеза, ему осталось отстоять "на ноль" четыре поединка.

5. Эссам аль-Хадари (Египет) - может стать самым возрастным участником Чемпионатов Мира

Чтобы превзойти достижение Фарида Мондрагона, 45-летнему вратарю "фараонов" просто нужно появиться на поле в одном из матчей мундиаля в России.

3-4. Рафаэль Маркес (Мексика) - может стать самым недисциплинированным игроком в истории Чемпионатов Мира и провести на мундиалях больше всего матчей в качестве капитана команды

Сразу два рекорда может покориться ветерану мексиканцев. На сегодняшний день в пассиве 39-летнего бека значится шесть заработанных карточек (пять предупреждений и одно удаление) на ЧМ. Столько же за свою карьеру на планетарных форумах насобирал другой лидер в этой номинации - Зинедин Зидан. Очередное наказание от арбитров на полях России сделает мексиканца рекордсменом мундиалей по количеству заработанных карточек.

Для покорения другого достижения Маркесу необходимо вывести свою команду на поле в качестве капитана минимум в трех играх ЧМ-2018. Если ему удастся это сделать, он превзойдет результат Диего Марадоны, который в 16 играх на Чемпионатах Мира был капитаном сборной Аргентины.

2. Лионель Месси (Аргентина) - может стать лучшим бомбардиром Чемпионатов Мира среди капитанов

Легендарный аргентинец Диего Марадона может лишиться еще одного своего рекорда на ЧМ. Его результат по количеству забитых голов на Мундиалях в качестве капитана команды (6 мячей) может превзойти его, пожалуй, не менее легендарный соотечественник. Для этого форварду "Барсы" необходимо будет забить в России минимум 3 гола.

1. Томас Мюллер (Германия) - может стать лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Мира

28-летний форвард "манншафт" имеет возможность превзойти результат своего бывшего партнера по национальной сборной Мирослава Клозе, который в матчах ЧМ поражал ворота соперников 16 раз. Для обновления этого рекорда Мюллеру необходимо забить 6 мячей на мундиале в России.

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