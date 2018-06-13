Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России
На предстоящем Чемпионате Мира в России точно не будут побиты рекорды Нормана Уайтсайда как самого молодого участника в истории турнира и Лотара Маттеуса по количеству проведенных матчей. Однако на ЧМ-2018 могут быть обновлены другие достижения. И вот какие.
7. Хамес Родригес (Колумбия) - может стать первым игроком, забивавшим в каждом матче на двух подряд Чемпионатах Мира
На ЧМ-2014 в Бразилии хавбек колумбийцев забил 6 мячей в 5 матчах, поразив ворота всех соперников своей команды на турнире - Греции, Кот-д'Ивуара, Японии, Уругвая и Бразилии. Чтобы войти в историю Чемпионатов Мира Хамесу нужно на групповом этапе стартующего завтра мундиаля огорчить поляков, сенегальцев и тех же японцев. Если же его команда выйдет в плей-офф турнира, 26-летнему полузащитнику необходимо будет продемонстрировать свои бомбардирские качества и там.
6. Мануэль Нойер (Германия) - может обновить рекорд по количеству сухих матчей на Чемпионатах Мира
На сегодняшний день на двух предыдущих своих ЧМ 32-летний вратарь "манншафт" насобирал в своей коллекции семь игр без пропущенных голов. Для того, чтобы обойти рекордсменов по этому показателю Питера Шилтона и Фабьена Бартеза, ему осталось отстоять "на ноль" четыре поединка.
5. Эссам аль-Хадари (Египет) - может стать самым возрастным участником Чемпионатов Мира
Чтобы превзойти достижение Фарида Мондрагона, 45-летнему вратарю "фараонов" просто нужно появиться на поле в одном из матчей мундиаля в России.
3-4. Рафаэль Маркес (Мексика) - может стать самым недисциплинированным игроком в истории Чемпионатов Мира и провести на мундиалях больше всего матчей в качестве капитана команды
Сразу два рекорда может покориться ветерану мексиканцев. На сегодняшний день в пассиве 39-летнего бека значится шесть заработанных карточек (пять предупреждений и одно удаление) на ЧМ. Столько же за свою карьеру на планетарных форумах насобирал другой лидер в этой номинации - Зинедин Зидан. Очередное наказание от арбитров на полях России сделает мексиканца рекордсменом мундиалей по количеству заработанных карточек.
Для покорения другого достижения Маркесу необходимо вывести свою команду на поле в качестве капитана минимум в трех играх ЧМ-2018. Если ему удастся это сделать, он превзойдет результат Диего Марадоны, который в 16 играх на Чемпионатах Мира был капитаном сборной Аргентины.
2. Лионель Месси (Аргентина) - может стать лучшим бомбардиром Чемпионатов Мира среди капитанов
Легендарный аргентинец Диего Марадона может лишиться еще одного своего рекорда на ЧМ. Его результат по количеству забитых голов на Мундиалях в качестве капитана команды (6 мячей) может превзойти его, пожалуй, не менее легендарный соотечественник. Для этого форварду "Барсы" необходимо будет забить в России минимум 3 гола.
1. Томас Мюллер (Германия) - может стать лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Мира
28-летний форвард "манншафт" имеет возможность превзойти результат своего бывшего партнера по национальной сборной Мирослава Клозе, который в матчах ЧМ поражал ворота соперников 16 раз. Для обновления этого рекорда Мюллеру необходимо забить 6 мячей на мундиале в России.
Не пропустите старт турнира прогнозов ЧМ-2018. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
-
Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
-
Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018
-
Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
-
"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену
-
В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026
-
"Реал" намерен снизить цену на Левандовски
-
Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель
-
Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России
-
Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
-
Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"
-
Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе
-
Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам
-
Перес установил цену на Вальехо
-
Пьянич достиг соглашения о продлении контракта с "Ювентусом"
-
В Москве начались ограничения в движении транспорта по случаю ЧМ
-
"Реал" повесил ценник на Ковачича
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0