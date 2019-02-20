Семь российских стадионов вошли в число претендентов на звание лучшей арены 2018 года

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Семь российских стадионов вошли в число претендентов на звание лучшей арены 2018 года

Стали известны претенденты на звание лучшего стадиона по итогам 2018 года. 

Соответствующее голосование запущено на портале StadiumDB - одном из ведущих сайтов мира, посвящённых футбольным аренам.

Всего в список номинантов включены 27 стадионов из 10 стран. Среди них числятся семь российских сооружений - это "Ростов-Арена", "Самара-Арена", "Мордовия Арена", "Калининград", "Нижний Новгород", "Екатеринбург-Арена" и "Волгоград Арена". Все эти стадионы принимали матчи ЧМ-2018.

Голосование продлится до 4 марта. Десятка финалистов будет объявлена 25 февраля, а победителя огласят 7-8 марта.

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