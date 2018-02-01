Семь ведущих игроков "Реала" пообещали Зидану сделать все, чтобы пройти ПСЖ

Семь ведущих игроков мадридского "Реала" пообещали главному тренеру своей команды Зинедину Зидану сделать все, чтобы пройти французский ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как информирует Marca, полную поддержку своему наставнику, будущее которого в королевском клубе оказалось под угрозой ввиду провального сезона, голкипер Кейлор Навас, защитники Серхио Рамос, Дани Карвахаль и Марсело, полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос, а также форвард Криштиану Роналду.

Напомним, в январе "Реал" получил порядка 40 предложений о приобретении игроков. | soccernews.ru