Семак: "Абсолютно по делу и справедливо заработали три очка"

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Семак: "Абсолютно по делу и справедливо заработали три очка"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подвел итог сегодняшнему матчу своей команды против московского "Локомотива".

"Хорошо играли сегодня. Придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Тяжело нам дается забивать голы, подходов было очень много и нам немножко не хватает правильных действий в завершающей стадии. Что касается реализации, то всегда есть над чем работать. Заслуженная победа. Ребята молодцы, сегодня заслужили. Абсолютно по делу и справедливо заработали три очка", - цитирует наставника "горожан" чемпионат.com.

Напомним, итог игре также подвел Семин. | soccernews.ru

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