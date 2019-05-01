Семак: "Ахмат" - опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол"

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Семак: "Ахмат" - опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против "Ахмата". Об этом информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

"Нам нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы ещё ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться.

"Ахмат" - опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол. Достаточно надёжно проводит и домашние матчи, и выездные. Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда. Нас ждёт очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить", - сказал Семак.

Матч "Ахмат" - "Зенит" состоится 4 мая в Грозном. Начало - в 16:30 по московскому времени. 

Стоит отметить, что для чемпионства клубу достаточно набрать 4 балла за четыре тура. 

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