Семак: "Будем исповедовать точечную селекцию, взрывать трансферный рынок мы не можем"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак: "Будем исповедовать точечную селекцию, взрывать трансферный рынок мы не можем"Новоиспеченный главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансферных планах своего клуба на ближайшее лето.

"Возможность приобретать есть. Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими амбициями, которые могут взорвать трансферный рынок, в этом нет никакой идеи. Но квалифицированные футболисты за разумную цену, конечно, никогда не помешают. Но еще раз повторюсь, мы будем исповедовать точечную селекцию. В следующем интервью я расскажу более конкретно и по игрокам, и по той точечной селекции, которую мы постараемся реализовать", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" официальный сайт его клуба.

Напомним, Варга оценил перспективы Семака на посту наставника "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов