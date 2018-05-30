Семак: "Будем исповедовать точечную селекцию, взрывать трансферный рынок мы не можем"

Новоиспеченный главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансферных планах своего клуба на ближайшее лето.

"Возможность приобретать есть. Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими амбициями, которые могут взорвать трансферный рынок, в этом нет никакой идеи. Но квалифицированные футболисты за разумную цену, конечно, никогда не помешают. Но еще раз повторюсь, мы будем исповедовать точечную селекцию. В следующем интервью я расскажу более конкретно и по игрокам, и по той точечной селекции, которую мы постараемся реализовать", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" официальный сайт его клуба.

Напомним, Варга оценил перспективы Семака на посту наставника "Зенита". | soccernews.ru