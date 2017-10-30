Семак: "Была ничейная игра"

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Семак: "Была ничейная игра"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над казанским "Рубином" в матче 15-го тура Премьер-Лиги.

"Игра была очень тяжелая. В целом был равный футбол, очень много борьбы, единоборств. Нам повезло больше, и мы добились победы. Думаю, это ничейная игра, в которой удача наконец-то улыбнулась нам", - цитирует 41-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Уфа" обыграла "Рубин" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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