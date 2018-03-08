Семак: "Чемпионат России добился значительного прогресса"

Теги сергей семак

Семак: "Чемпионат России добился значительного прогресса"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак оценил силу нынешнего чемпионата России.

"Для меня очевидно, что чемпионат России добился значительного прогресса по сравнению с временами, когда я в нем играл. В Лиге Европы сейчас выступает три наших клуба, в следующем сезоне страну в Лиге Чемпионов будут представлять три команды. Это говорит об уровне чемпионата. К тому же теперь есть новые стадионы, построенные к Чемпионату Мира - 2018. Существует отличная инфраструктура. Несомненно, это шаг вперед. А в будущем с ростом финансовых возможностей клубов увеличится потенциал для роста футбола в стране", - цитирует 42-летнего специалиста goal.com.

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