Семак: "Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно обыграть "Локомотив"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем инстаграме рассказал, чего ждет от матча 22-го тура РПЛ против "Локомотива".
"Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее… За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход "Локомотив". Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели", - написал Семак.
Матч "Локомоти" - "Зенит" пройдет завтра, 7 апреля, на стадионе "Локомотив" Москва. Начало - в 19:00 (мск).
"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка, "Локомотив" с 38 баллами расположился на 3 позиции.
Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее... За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели. dressed by @suitsupply
А еще: Семак оценил общий уровень РПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Динамо Москва
|22
|24
|12
|Крылья Советов
|21
|24
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|22
|19
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12