Семак: "Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно обыграть "Локомотив"

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Семак: "Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно обыграть "Локомотив"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем инстаграме рассказал, чего ждет от матча 22-го тура РПЛ против "Локомотива". 

"Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее… За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход "Локомотив". Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели", - написал Семак.

Матч "Локомоти" - "Зенит" пройдет завтра, 7 апреля, на стадионе "Локомотив" Москва. Начало - в 19:00 (мск).

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка, "Локомотив" с 38 баллами расположился на 3 позиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее... За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели. dressed by @suitsupply

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

А еще: Семак оценил общий уровень РПЛ| http://soccernews.ru

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