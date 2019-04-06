Семак: "Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно обыграть "Локомотив"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем инстаграме рассказал, чего ждет от матча 22-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее… За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход "Локомотив". Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели", - написал Семак.

Матч "Локомоти" - "Зенит" пройдет завтра, 7 апреля, на стадионе "Локомотив" Москва. Начало - в 19:00 (мск).

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка, "Локомотив" с 38 баллами расположился на 3 позиции.

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