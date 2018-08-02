Семак дал характеристику следующему сопернику "Зенита"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак дал характеристику следующему сопернику своей команды - тульскому "Арсеналу".

"Не думаю, что понятие "команда-автобус" вообще существует. Играть против команд, которые обороняются глубоко, всем сложно - эта проблема существует в каждом чемпионате. Соперник выбирает тактику, и мы должны подстраиваться.

"Арсенал" ни в коем случае нельзя назвать командой, которая обороняется глубоко. Они играют активно и в атаке, и в обороне, пытаются действовать с мячом. В целом, нас ждет интересная игра", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, Семак назвал двух капитанов "Зенита". | soccernews.ru