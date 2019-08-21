Семак дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей матча с "Ахматом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на две встречи сине-бело-голубых по итогам матча 6-го тура РПЛ.
Напомним, после завершения игры с "Ахматом" (0:0) наставник петербуржцев оскорбил судей встречи, назвав их козлами.
+Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный
"Сегодня Семак принёс ещё раз извинения за своё поведение. Наказание: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать на два матча. Один матч реальный, второй условный. Штраф 100 тысяч, установить испытательный срок до конца сезона", - сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
"Зенит" занимает 1 строчку турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 баллов.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и ЦСКА оштрафованы по итогам 6-го тура чемпионата России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2