Семак дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей матча с "Ахматом"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей матча с "Ахматом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на две встречи сине-бело-голубых по итогам матча 6-го тура РПЛ.

Напомним, после завершения игры с "Ахматом" (0:0) наставник петербуржцев оскорбил судей встречи, назвав их козлами.
+Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный 

"Сегодня Семак принёс ещё раз извинения за своё поведение. Наказание: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать на два матча. Один матч реальный, второй условный. Штраф 100 тысяч, установить испытательный срок до конца сезона", - сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

"Зенит" занимает 1 строчку турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 баллов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" и ЦСКА оштрафованы по итогам 6-го тура чемпионата России.

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