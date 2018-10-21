Семак: "Доволен тем, как играли после пропущенного гола"
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак подвел краткий итог матчу своей команды против московского "Динамо".
"Удаление усложнило нам жизнь, пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключениям момента когда пропустили. За тем, как мы играли после пропущенного мяча, я доволен, создавали моменты.
Дриусси? Мы разберемся с этим моментом. Надо посмотреть, что там было, по отношению к кому было направлено недовольство. Судье или нет. Ушел ли мяч в том эпизоде. Катился ли он или нет. С того ли места вводился в игру", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.
Напомним, "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 1:0. | soccernews.ru
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