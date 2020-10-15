Семак: "Дриусси начал заниматься в общей группе. Пока не успели понять, в какой форме Кузяев"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с "Сочи". Специалист рассказал, кто из футболистов выйдет на поле против южан.

Встреча состоится 17 октября. Начало игры - в 14:00 (мск).

"Мы будем держать в уме только матч в Сочи. Пока не все игроки в нашем распоряжении. Только за день соберемся вместе и поймем, кто насколько готов. Решим, кто будет играть, уже в день игры по каким-то позициям. Не вернулись Барриос и Ловрен. Они еще не долетели. В пути.

Пока не успели понять, в какой форме Кузяев. Конечно, то количество матчей, которое он провел за 2,5 месяца, не позволяет ему быть в хорошей форме. Также не видели Вендела, который не провел ни одной полноценной тренировки с командой.

Дриусси начал заниматься в общей группе. Пока рано говорить, что он набрал форму. Сейчас он в обойме. У Малкома действительно повреждение. И нам предстоит понять степень его повреждения. Его участие в матче с "Сочи" маловероятно.

Никаких пунктов в контрактах о запрете на игру против своих команд нет с этого сезона. Поэтому Маммана, как я понимаю, сыграет против нас", - цитирует Семака Sport24.

Отметим, 20 октября "Зенит" встретится с "Брюгге".

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