Семак: "Дзюба на сто процентов заслужил новый контракт с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о будущем нападающего Артема Дзюбы в клубе.

"Артем на сто процентов заслужил новый контракт. Но своей игрой и отношением к делу он показывает, что контракт заслужил. Что касается времени и финансовой составляющей - конечно, решать руководству. Сейчас это один из лидеров нашей команды, поэтому не думаю, что есть какие-то сложности с переподписанием контракта. Вопрос, наверное, в нюансах. Это мы скоро узнаем. Я не слышал, что есть какая-то загвоздка. Все этого хотят", - сказал Семак в эфире "России 24".

В 19 матчах за "Зенит" в этом сезоне футболист забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

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