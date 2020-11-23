Семак: "Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу ситуации с форвардом Артемом Дзюбой.

"У каждого футболиста бывают и подъемы, и спады. Артем высоко поднял планку, потому за его игрой пристально следят. А хорошие и плохие матчи, повторюсь, у всех бывают", - передает слова тренера "СЭ".

Напомним, Дзюбу лишили повязки после публикации интимного видео, на котором он занимается мастурбацией.

После 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F. Завтра, 24 ноября, подопечные Семака сыграют на выезде с "Лацио". Начало игры - в 23:00 (мск).

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