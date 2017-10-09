Семак: "Есть три-четыре команды, которые могут составить конкуренцию "Зениту"

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Семак: "Есть три-четыре команды, которые могут составить конкуренцию "Зениту"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге.

"Зенит" заслуженно лидирует, имеет большое преимущество. Но играть - еще много, все может случиться. Но на данный момент по составу, по игре команда смотрится очень солидно.Может ли ЦСКА составить конкуренцию в борьбе за чемпионство? Почему нет? У нас есть три-четыре команды, способные составить конкуренцию "Зениту", и ЦСКА - в их числе", - цитирует наставника "горожан" СЭ.

Напомним, ранее о конкуренции за победу в РФПЛ высказался Кирьяков. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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