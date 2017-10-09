Семак: "Есть три-четыре команды, которые могут составить конкуренцию "Зениту"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге.

"Зенит" заслуженно лидирует, имеет большое преимущество. Но играть - еще много, все может случиться. Но на данный момент по составу, по игре команда смотрится очень солидно.Может ли ЦСКА составить конкуренцию в борьбе за чемпионство? Почему нет? У нас есть три-четыре команды, способные составить конкуренцию "Зениту", и ЦСКА - в их числе", - цитирует наставника "горожан" СЭ.

Напомним, ранее о конкуренции за победу в РФПЛ высказался Кирьяков. | soccernews.ru