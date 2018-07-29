Семак: "Готовность "Зенита" к старту в сезоне оцениваю как нормальную"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарий перед стартом игры своей команды против красноярского "Енисея".

"Я бы оценил готовность "Зенита" как нормальную. Естественно, в процессе какие-то связи еще наигрываем, потому что все прекрасно знают, когда приехали игроки сборной. Состав, возможно, не оптимальный. Мы исходим из готовности футболистов", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, на матче "Енисей" - "Зенит" будет аншлаг. | soccernews.ru