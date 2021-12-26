Семак хочет, чтобы Дзюба покинул "Зенит"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба близок к уходу из клуба.
По сведениям "Чемпионат", на уходе 33-летнего футболиста настаивает тренер команды Сергей Семак.
"Действующий контракт Дзюбы с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в контракте Дзюбы прописана опция автоматического продления еще на один год. Однако для этого необходимо, чтобы игрок за сезон провел на поле более 70% времени. Пока это условие не выполнено.
В этом сезоне Дзюба провел 24 игры, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
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