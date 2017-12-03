Семак: "Игра шла до первого мяча, который забила "Уфа"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "Амкаром" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России..
"Игра была сложная. Прекрасно понимаем, что "Амкар" – хорошая организованная команда. Игра шла до первого мяча, который мы забили. "Амкару" надо было отыгрываться, появились зоны, мы использовали моменты, которые были у нас в быстрых атаках. Хорошо, что победили, будем готовиться к следующему матчу, заключительному в этой части чемпионата.
Ребята сыграли организованно, понравилось, что до конца играли дисциплинированно. Рад и за Игбоуна, и за Облякова. Ребята – молодцы, им большое спасибо за игру.
У нас всегда проходят сложные матчи с "Амкаром". В первом тайме была абсолютно равная игра, были моменты и у нас, и у соперника. Но тогда мы играли против ветра, нам было сложнее. А во втором тайме забили хороший мяч, и стало играть легче.
Естественно счет никак не может в полной мере отражать то, что происходило на поле. Надо было смотреть игру, чтобы понять, что было сложно. Сам счет на табло – дело случая.
Будем ли по-особенному поздравлять Игбоуна? Играет команда, надо всех поздравлять – и оборону, и вратаря, и полузащиту, у которой работы очень много. Это работа Слая. На эмоциях он смог забить. В целом прекрасно знаем его возможности, то, что он является лидером нашей команды. Голы, которые он забивает, прибавляют уверенности и ему, и нашей команде", – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак.
Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на шестое место в Премьер-лиге.
Не пропустите: Дубль Игбоуна принес "Уфе" победу над "Амкаром". | http://soccernews.ru
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