Семак: "Игроки "Уфы" в сложном матче нашли силы идти вперед"

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Семак: "Игроки "Уфы" в сложном матче нашли силы идти вперед"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) 

"Тяжелая игра как и предыдущие матчи. Обидно в конце пропускать. Много ошибались в развитии атаки. В целом старались играть и на выходе, но не дотерпели и пропустили в самой концовке. После пропущенного мяча атаковали и были моменты, чтобы вернуть преимущество. Надо отдать должное ребятам за то, что в сложном матче нашли силы идти вперед.

Почему поменял Ванека еще в первом тайме? Первая замена вынужденная, у Ванека - проблемы с ногой, и он сам попросил замену. Остальные неплохо вышедшие на замену футболисты неплохо вошли в игру и двигались хорошо. Никто не выпадал. В эпизоде с голом была индивидуальная ошибка – потеря концентрации.

Когда вернется Ванек в строй? Мы завтра получим информацию, насколько серьезная проблема. Футболист только недавно вернулся на свой уровень, хорошо играет. Не хочется, чтобы возникли серьезные проблемы", - приводят слова Семака российские СМИ.

После этого матча "Уфа" занимает седьмое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Динамо" уходит от поражения в игре с "Уфой". | http://soccernews.ru

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