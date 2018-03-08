Семак: "Из всех трех российских команд отдал бы предпочтение "Зениту"

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Семак: "Из всех трех российских команд отдал бы предпочтение "Зениту"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак оценил шансы российских команд на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

"У "Зенита" и ЦСКА положение несколько лучше, чем у "Локомотива". У петербуржцев - много качественных игроков, длинная скамейка. Поэтому выделил бы их, несмотря на то, что "Локомотив" более успешен в чемпионате России. ЦСКА всегда хорошо выступал в кубковых турнирах, они также могут пройти в четвертьфинал. Но из всех трех команд отдал бы предпочтение "Зениту", - цитирует 42-летнего специалиста goal.com.

Напомним, Семак оценил силу чемпионата России. | soccernews.ru

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