Семак: "Качеством игры недовольны"

Наставник "Уфы" Сергей Семак поделился мнением об игре с "Тосно" (1:0).

"Качеством игры недовольны. Но матчи бывают разные: когда-то получается, когда-то - нет. Не лучшая наша игра. Обе команды достаточно надёжно сыграли в защите. Пять голевых на двоих за весь матч - этого мало. Будем прибавлять и работать над ошибками. С положительным результатом в любом случае легче.

Дмитрий Сысуев забил первым касанием? Это мастерство футболиста, Сысуев забил прекрасный гол, надо порадоваться за него" - приводят слова Семака российские СМИ.

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