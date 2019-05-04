Семак: "Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о ничейном матче его команды с "Ахматом" (1:1) в рамках 27-го тура РПЛ.

"Во втором тайме у нас было два чистых выхода один в один. Забей мы их, победили бы. Сложная, тяжелая игра. Ошибались больше обычного, особенно в обороне. Радует, что переломили непростой ход матча. Могли увезти три очка, но чтобы выигрывать, надо забивать больше.

Очень много эмоций потратили. Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть. Идем дальше, одно очко набрали, готовимся к следующей игре", - сказал тренер.

"Зенит" с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 36 баллами располагается на 9 позиции.

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