Семак - лучший тренер сезона в РПЛ

Фото: инстаграм Семака

Наставник "Зенита" Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ сезона 2020/21.

Напомним, что по итогам сезона "Зенит" завоевал третье чемпионство кряду.

В голосовании принимали участие наставники и капитаны команд РПЛ, тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы "Матч Премьер".

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок России.

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