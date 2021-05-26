Семак - лучший тренер сезона в РПЛ
Фото: инстаграм Семака
Наставник "Зенита" Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ сезона 2020/21.
Напомним, что по итогам сезона "Зенит" завоевал третье чемпионство кряду.
В голосовании принимали участие наставники и капитаны команд РПЛ, тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы "Матч Премьер".
Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок России.
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