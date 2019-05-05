Семак: "Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить!"

Наставник "Зенита" Сергей Семак в инстаграме написал, что думает о досрочном завоевании чемпионства России.

"Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить! С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город!" - написал Семак.

Напомним, Семак стал первым, кто выиграл чемпионат России как футболист и как главный тренер.

Не пропустите: "Зенит" в шестой раз стал чемпионом России | http://soccernews.ru