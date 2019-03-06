Семак: "Мне до "Барселоны" или "Ливерпуля" как до канадской границы пешком"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак иронично ответил на вопрос, какую команду он хотел бы тренировать.

"Барселона" или "Ливерпуль"? Обе команды очень достойные, но мне до них ещё как до канадской границы пешком. Только если с Фёдором Конюховым. Но он меня вряд ли возьмёт - я слабенький. Зачем ему лишний груз?", - сказал российский специалист.

43-летний Семак возглавил "Зенит" в мае прошлого года. Под его руководством "сине-бело-голубые" лидируют в текущем розыгрыше РПЛ.

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