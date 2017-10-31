Семак: "Мне до Бердыева как до канадской границы пешком"

Теги уфарубинсергей семаккурбан бердыев

Семак: "Мне до Бердыева как до канадской границы пешком"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился мнением о том, что обыграв "Рубин", он одержал победу над своим бывшим наставником Курбаном Бердыевым.

"Я бы не стал это так преподносить. Мне до Курбана Бекиевича, как до канадской границы пешком" - сказал Семак.

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