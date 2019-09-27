Семак мог возглавить "Локомотив"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус признался, что во время его работы в московском клубе рассматривался вариант с приглашением Сергея Семака на пост главного тренера команды.

"Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий", - сказал Геркус.

Напомним, что 47-летний менеджер занимал пост гендиректора "Локо" с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период "железнодорожники" выиграли РПЛ и Кубок России.

Что касается Семака, то он с декабря 2016-го по май 2018 года возглавлял "Уфу", после чего его переманил "Зенит".

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